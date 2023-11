Samsung Galaxy S23 5G: a soli 729€ non puoi lasciartelo sfuggire (il caricatore è in omaggio)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta Android dal prezzo contenuto su Amazon ma dalle alte prestazioni; non di meno, dispone di una dimensione assolutamente compatta, perfetta per chi non ama i cosiddetti “padelloni”. Ovviamente ci riferiamo al Samsung Galaxy S23 5G, un gadget spaziale, leggerissimo, con uno schermo AMOLED ricco di features assurde, con un comparto fotografico degno di una mirrorless e con un processore che fa girare fluidi anche i videogiochi più impegnativi. Insomma, è l’articolo ideale per chi vuole il top ma in formato “tascabile”, d’altronde non sono molti i prodotti di questo tipo in circolazione.

Grazie agli sconti folli di Amazon sarà vostro a soli 729,00€, spese di spedizione incluse, ovviamente disponibile su Amazon. La consegna sarà celere e immediata, oltre che gratuita e garantita.

Samsung Galaxy S23 5G: il top dal prezzo low-cost

Avrete la possibilità di riceverlo a casa vostra (o presso il vostro domicilio) entro 24 o 48 ore e, in più, sappiate che potrete anche dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) o mediante CreditLine di Cofidis. Fate presto, il modello che vi proponiamo è quello in colorazione Phantom Black con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (non espandibile).

Il Samsung Galaxy S23 5G è uno smartphone di punta veramente speciale: dispone di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici super risoluto e ricco di tecnologia, con supporto all’HDR10+ e con refresh rate fino a 120 Hz. Ottima la batteria che si ricarica a 25W o mediante wireless e il processore di bordo è il potentissimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, con tanto di modem 5G al seguito. La RAM è da 8 GB di tipo LPDDR5X e lo storage è da 256 GB con memorie UFS 4.0. Con un prezzo di soli 729,00€, con caricatore incluso in confezione, questo è un gadget da acquistare immediatamente, quindi siate veloci.

