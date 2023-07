Samsung Galaxy S23 5G: a soli 649€ è il miglior flagship da comprare OGGI

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone premium Android dalle dimensioni contenute e compatte ma con una potenza esagerata, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S23 5G su Amazon a soli 649,99€, spese di spedizione incluse. Questo è un top di gamma veramente incredibile, dotato di tecnologie all’avanguardia e di una serie di caratteristiche di fascia altissima che vi faranno amare il terminale sin dalla prima accensione.

Vi segnaliamo che il suddetto gadget è in sconto a questo prezzo bassissimo; il risparmio sarà davvero elevato rispetto al costo di listino. Non di meno, le spese di spedizione saranno incluse e la consegna sarà sempre celere e immediata. In pochissimi giorni (in alcuni casi anche in poche ore) il device sarà a casa vostra senza che sborsiate un singolo centesimo in più. Il modello che vi proponiamo ha ben 128 GB di memoria interna, 8 GB di RAM ed è in colorazione Phantom Black. Fate presto se siete interessati.

Samsung Galaxy S23 5G: l’ammiraglia compatta di nuova generazione

Il Galaxy S23 5G è uno smartphone di punta che vanta caratteristiche eccezionali; sotto la scocca, ad esempio, dispone del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, ha 8 GB di memoria RAM e ben 128 GB di storage (non espandibili) su memorie UFS 4.0. Non manca poi un’ottima batteria che si ricarica in un lampo con la tecnologia da 25W e ha anche la wireless charging. Non di meno, ha un comparto fotografico da vera ammiraglia, con tante lenti a bordo e con un sensore principale da 50 Megapixel con OIS al seguito.

Lo smartphone di Samsung vanta poi uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e supporto all’HDR10+. Le cornici sono contenute e questo rende il telefono “futuristico”, con un look minimal ed elegante. A soli 649,99€ il Galaxy S23 5G è il miglior Samsung da comprare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.