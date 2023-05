Samsung Galaxy S23+ 512 GB al prezzo più basso di sempre su Amazon (-383€)

È arrivato il momento di acquistare il Samsung Galaxy S23+. Lo smartphone, da molti ritenuto come il più equilibrato della gamma S23, è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico su Amazon nella variante da 512 GB, proposta con un costo più basso della versione da 256 GB. Grazie alla nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 966 euro, beneficiando di un taglio di prezzo di 383 euro. In più, per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile acquistare lo smartphone in 12 rate senza interessi, anche pagando con carta di debito e senza finanziamento. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S23+ in offerta al minimo storico su Amazon nella versione da 512 GB

Il Samsung Galaxy S23+ può contare su di una scheda tecnica davvero completa: lo smartphone è dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 8 GB di RAM. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23+ 512 GB al prezzo scontato di 966 euro, con un taglio di 383 euro rispetto al listino e con la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito, per gli account Amazon abilitati. L’offerta riguarda solo alcune colorazioni dello smartphone. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito la pagina Amazon dello smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.