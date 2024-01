Samsung Galaxy S23: 360€ di SCONTO su eBay

Il Samsung Galaxy S23 è un ottimo smartphone top di gamma. Dotato di qualsiasi funzionalità, è perfetto per tutti i giorni eccellendo in produttività e intrattenimento. Ottimo per fotografie e gaming, sa anche essere l’alleato perfetto per lavoro, scuola e social network. Acquistalo subito risparmiando 360 euro su eBay. Questo super sconto è una vera manna dal cielo che sta terminando velocemente visto le richieste. La consegna gratuita e la possibilità di pagare a Tasso Zero sono due ottime opportunità.

Samsung Galaxy S23: da acquistare subito

Se cerchi un vero top di gamma da utilizzare ogni giorno, il Samsung Galaxy S23 128GB è perfetto. Con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ti regala uno streaming di giochi o di video migliore. Le prestazioni sono eccellenti e si comporta bene con tutte le app, i giochi e le funzionalità di tutti i giorni. L’ottimo display anti-riflesso da 120Hz di refresh rate è una vera bomba. Cosa stai aspettando?

Acquistalo ora con 360 euro di sconto. Ricordati che eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, ti permette di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

