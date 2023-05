Samsung Galaxy S23 256GB: doppia offerta Amazon e caricatore in omaggio

Se sei alla ricerca di uno smartphone Android di ultima generazione, non perdere questa occasione su Amazon: il Samsung Galaxy S23 da 256GB è in offerta a 854 euro invece di 1039 euro, con il caricatore incluso nel prezzo.

Inoltre, se acquisti ora, puoi usufruire di un ulteriore sconto di 42,70 euro al checkout, portando il prezzo finale a soli 811,30 euro. Parliamo di un risparmio del 22% su uno dei migliori smartphone del 2023. Affrettati perché l’offerta è limitata nel tempo e nelle quantità.

Samsung Galaxy S23: il top gamma che cercavi

Samsung Galaxy S23 è uno smartphone che offre prestazioni eccezionali e una fotocamera da sogno. Il display Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, ti garantisce immagini fluide e luminose. Il sistema è alimentato da un potente e veloce processore Snapdragon 8 Gen 2 octa core da 3,36 GHz, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. La batteria a lunga durata ti accompagna per tutta la giornata.

Degna di nota è ovviamente la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica e autofocus, sensore secondario da 10 MP con teleobiettivo e zoom ottico 3x e sensore terzo da 12 MP con ultra-grandangolo. La fotocamera anteriore ha una risoluzione di 12 MP e supporta l’autofocus. Lo smartphone è in grado di registrare video in 8K a 30 fps e di scattare foto notturne incredibili grazie alla tecnologia Nightography.

Il suo design elegante e resistente, con un telaio in alluminio e un vetro Gorilla Glass Victus 2 che lo protegge da graffi e cadute, è un altro dei punti di forza di un dispositivo completo che supporta anche il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3, il GPS, l’NFC e la rete 5G. Ha il sistema operativo Android 13 con l’interfaccia One UI 4.

Samsung Galaxy S23 è uno smartphone che non ti deluderà mai, sia che tu lo usi per lavoro, per divertimento o per scattare foto memorabili. Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile: acquista ora il telefono su Amazon a soli 811,30 euro invece di 1039 euro e ricevi in omaggio il caricatore originale da 25W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.