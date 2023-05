Samsung Galaxy S23 256 GB: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy S23 è protagonista di una nuova offerta Amazon: la versione da 256 GB dello smartphone, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 760 euro invece di 1.039 euro, con un taglio del 27% rispetto al listino. In più, per gli account Amazon selezionati, c’è la possibilità di optare per l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito o con qualsiasi altra carta, senza finanziamento. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere subito la pagina Amazon dedicata al Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 256 GB: al minimo storico è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S23 è uno dei pochissimi smartphone sul mercato in grado di abbinare prestazioni al top con dimensioni compatte. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage. Da notare la presenza di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel.

Lato software troviamo Android 13 con One UI. Lo smartphone è dotato di supporto Dual SIM, di un sensore di impronte digitali e di un chip NFC, presentandosi sul mercato con una scheda tecnica completa in tutti i suoi aspetti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S23 256 GB al prezzo scontato di 760 euro. Lo smartphone è disponibile anche tramite pagamento in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

