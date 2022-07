Samsung Galaxy S22 Ultra: vende più di tutti i Note

Secondo quanto si apprende in rete, sembra che il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra stia infrangendo tutti i record di vendita; sembra essere più venduto di qualsiasi Galaxy Note mai uscito in commercio ad oggi. Scopriamo di più sul device nell’articolo completo.

Sappiamo che il colosso sudcoreano ha investito ingenti risorse nella sua serie di flagship di punta lanciata nel mese di febbraio 2022. Sono arrivati tre modelli, ma il più interessante è sicuramente l’Ultra che ha saputo raccogliere l’eredità della serie Note e del precedente flagship S21 Ultra, il cameraphone fotografico per eccellenza. Unendo il meglio dei due mondi, gli utenti si sono trovati fra le mani un device che è risultato spettacolare in ogni suo aspetto. Inoltre, possiede la stilo incorporata nella scocca. Un particolare di rilievo per i clienti business.

Samsung Galaxy S22 Ultra è un successo: ecco perché

L’azienda ha scelto di fondere le due linee per evitare uno spreco di risorse e per non creare troppa confusione; inoltre, oramai in estate arrivano i foldable next-gen ed è ovvio che l’attenzione del marchio sia dedicata quasi tutta ai nuovi terminali di punta che si piegano.

Ora si scopre che S22 Ultra è stato in grado di vendere benissimo: oltre 11 milioni di pezzi. Mai visto un numero simile: parliamo di un record per qualsiais Note mai commercializzato ad oggi.

Di fatto, dopo il fallimento del Note 7, era difficile recuperare terreno per la compagnia; Note 8 non è stato in grado di ribaltare le classifiche anche se ha venduto bene. Aveva anche un design rinnovato molto intrigante e anche Note 9 è riuscito a conquistare una grossa fetta di utenti.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G però, ha tutto quello che può servire: storage capiente, fotocamere da urlo, S Pen con software al seguito, schermo AMOLED 2X da 6,8 pollici con refresh rate da 120 Hz, risoluzione QHD+ e molto altro ancora.

Citiamo anche il supporto alla copertura colore DCI-P3, alla frequenza di campionamento del tocco pari a 240 Hz, la luminosità di picco di 1750 nits e il fingerprint in-display.

Questo gioiellino si trova oggi a 1099,00€ su Amazon al posto di 1379,00€ con consegna gratuita per tutti gli iscritti alla piattaforma di Amazon Prime. C’è il caricatore incluso nel prezzo.

