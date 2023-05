Samsung Galaxy S22 Ultra: ha ancora senso a meno di 875€ su Amazon?

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è il super top di gamma del marchio sudcoreano del 2022; questo smartphone è stato un successo incredibile e insperato anche per la compagnia stessa, surclassato solo dal modello di nuova generazione, S23 Ultra, uscito pochi mesi or sono. Oggi il device premium dello scorso anno si porta a casa ad un prezzo strepitoso: solo 874,99€, spese di spedizione incluse nel costo del prodotto e la consegna sarà celere in pochissimi giorni. Il terminale è venduto e spedito da un venditore terzo, ma tranquilli: sarete supportati dal sito di e-commerce americano senza il minimo problema. Avrete accesso infatti alla possibilità di fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisito, riceverete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Come vedete, i vantaggi sono tanti, ma la domanda è una e una sola: ha senso nel 2022?

Samsung Galaxy S22 Ultra su Amazon: si, è un best buy

Capiamoci: un top di gamma del 2022 a meno di 875€ è un best buy assoluto. Sfatiamo un mito però: non è che i device usciti pochi mesi fa… “scadono” o diventano inutili. Questo è un prodotto eccellente ancora oggi, è ovvio che abbia senso nel 2023. La nostra domanda è provocatoria perché oggi c’è una ricerca spasmodica dell’ultimo modello, ma in realtà dovete considerare che i terminali usciti da poco tempo sono comunque validissimi, soprattutto se sono “di punta”.

Troviamo uno schermo da 6,8 pollici LTPO QHD+, un processore Exynos 2200 con GPU di AMD e modem 5G incluso, ci sono fotocamere di punta che girano video in 8K e che consentono di realizzare splendidi ritratti professionali. Ottima la S Pen inclusa nel telaio del prodotto; è una chicca ereditata dai vecchi Galaxy Note di Samsung.

Insomma, a 874,99€ è un super telefono che ci sentiamo di consigliare a tutti, ma siate veloci. Il modello in sconto è quello in colorazione Phantom White.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.