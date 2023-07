Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: l'ammiraglia che si distingue dalla concorrenza

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e volete un prodotto che vi faccia distinguere dalla concorrenza, che vi doni personalità, grinta e che sia ricco di chicche software e di un comparto hardware da paura, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Di fatto, il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è uno device semplicemente fantastico, uscito in commercio nel mese di febbraio del 2022 ma ancora oggi validissimo e interessantissimo per moltissimi utenti. Per quale motivo? Semplice: è ancora un best buy per le caratteristiche di cui è dotato e oggi, grazie agli sconti di Amazon lo pagherete solo 824,00€, spese di spedizione incluse. Viene venduto e spedito da un venditore terzo ma godrà comunque dei vantaggi derivati dal noto portale di e-commerce americano.

Infatti, la consegna sarà senza costi e completamente gratuita; non di meno usufruirete della possibilità di garanzia di due anni con il rivenditore e avrete diritto al reso entro un mese. Si potrà poi acquistare oggi e pagare in comode rate con il servizio di CreditLine di Cofidis.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: non lasciartelo sfuggire

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è un prodotto “senza tempo”; è dotato di un design alla moda, caratterizzato da una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e quella inversa, ha tante lenti a bordo, tutte a filo con la scocca e che garantiscono prestazioni ineccepibili (video in 8K, in 4K in modalità cinema e molto altro ancora), ha uno schermo QHD+ da 6,8 pollici LTPO con luminosità di 1750 nit e infine ha un processore che è perfetto anche per il gaming grazie alla GPU integrata di AMD.

Con soli 824,00€ vi porterete a casa l’unico smartphone al mondo con S Pen integrata nella scocca, una chicca non da poco che, se prendete tanti appunti in mobilità, amerete alla follia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.