Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: ha ancora senso nel 2023?

Da quasi tre mesi è arrivato sul mercato il potentissimo flagship Samsung Galaxy S 23 Ultra, un concentrato di tecnologia incredibile, che si è configurato da subito con un eccellente Best Buy su tutta la linea di dispositivi Premium dell’azienda sudcoreana. La domanda però sorge spontanea: può aver ancora senso comprare il “vecchio” Galaxy S 22 Ultra oggi, nel 2023? Attenzione perché la risposta non è immediata; fra le due generazioni c’è un vero e proprio abisso tecnologico, perché il nuovo modello è stato migliorato in tutto e per tutto rispetto la generazione precedente. Esteticamente, S 23 ultra è identico a S 22 ultra, ma sotto il telaio ci passa un mondo, come si suol dire.

Noi però vogliamo darvi un piccolo spunto di riflessione: il Galaxy S 22 ultra a soli 738,00€, la versione con 12 GB di memoria RAM e con 256 GB sulla memoria interna, è un vero Best Buy senza rivali.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ancora eccellente

Dobbiamo sfatare un mito: un top di gamma dell’anno precedente non è un telefono da buttare, anzi. Molto spesso conviene acquistare questo genere di device, soprattutto se magari sono ricondizionati e quindi usati ma certificati dai diversi brand che si occupano proprio di rimetterli a nuovo. Nello specifico, il telefono che vi consigliamo è stato rimesso in sesto da Amazon stessa e quindi godrà di numerosi vantaggi esclusivi. Pensiamo subito all’anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed, all’assistenza gratuita eccellente che è attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, alle spese di spedizione rapide e veloci grazie al servizio di Amazon Prime e non solo.

Sotto la scocca batte un potente processore proprietario Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD, coadiuvato da memorie RAM super veloci e da Storage capienti ma non espandibili. Lo schermo è un vero fuoriclasse: ci troviamo di fronte ad un pannello da 6,8” LTPO di seconda generazione, QHD+, con luminosità di picco di 1750 nit e supporto all’HDR 10 plus. Senza contare poi che questo smartphone godere della presenza della S Pen, ovvero la penna capacitivo che stravolge l’esperienza d’uso del device; questo accessorio deriva dei meravigliosi Galaxy note, i dispositivi Business oriented ce la compagnia sudcoreana commercializzava qualche anno fa.

In definitiva, il Samsung Galaxy S 22 Ultra ha ancora oggi un forte appeal nel mercato tecnologico internazionale. A soli 738,00€ è da acquistare al volo. Non pensateci troppo perché potrebbero esserci poche scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.