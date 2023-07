Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: a meno di 830€ su Amazon è un SUPER BEST BUY

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G a soli 829,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il top di gamma dedicato ai professionisti

Il device è un’ammiraglia eccezionale, dotata di tecnologie all’avanguardia, con un chipset Exynos 2200 che ha una GPU dedicata al gaming e un modem 5G per la connettività next-gen, dispone di un pannello incredibile da 6,8 pollici LTPO di seconda generazione, con risoluzione QHD+ e luminosità di picco di 1750 nit. Non di meno, ha un comparto fotografico da paura, con sensore principale da 108 Megapixel e altre lenti che consentono di realizzare scatti creativi, divertenti, frizzanti, luminosi anche al buio, ma non solo. Vi è poi la possibilità di girare video in 8K, in 4K a 120 fps, con risultati cinematografici degni di nota.

La batteria assicura un giorno di uso intenso e c’è la S Pen, unica nel suo genere, incastonata nella scocca del telefono. Questo accessorio è particolarmente indicato per chi ama prendere appunti al volo, fare schizzi in mobilità, disegnare o segnare importanti dettagli nelle note del proprio smartphone.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà della massima garanzia possibile; ci sarà la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto ma volendo, si potrà anche dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, dobbiamo citare i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. A soli 829,99€, questo Galaxy S22 Ultra 5G è un super best buy da acquistare al volo; non pensateci troppo, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

