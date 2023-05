Samsung Galaxy S22 torna disponibile a 499€ col SOTTOCOSTO MediaWorld

Il Samsung Galaxy S22 è tornato in super offerta a 499 euro grazie al Sottocosto MediaWorld, per effetto dello sconto del 43% sul prezzo di vendita consigliato pari a 879,99 euro. Per darti un’idea del valore dell’offerta, ti basta pensare che su Amazon lo stesso modello è in vendita a 587 euro, per una differenza dunque pari a 88 euro. Per non parlare poi del sito ufficiale Samsung, dove vige ancora il prezzo pieno di 879 euro. A tutto questo aggiungici poi la consegna gratuita e la possibilità di accedere al finanziamento a tasso zero con Findomestic in 30 rate da 16,60 euro.

Samsung Galaxy S22 in sconto del 43% sul sito di MediaWorld

Un display da antologia, bello da vedere e allo stesso tempo al top delle performance, con una durata della batteria finalmente convincente. Tutto questo è il Samsung Galaxy S22, uno dei top di gamma più riusciti di sempre per il colosso asiatico, ormai riconosciuto come il punto di riferimento nel mondo Android anche per l’ecosistema che è riuscito a mettere in piedi tra smartwatch, auricolari, tablet, PC, Smart TV, frigoriferi, lavatrici e altro ancora. Ottimo anche il comparto camere, grazie anche all’introduzione della Nightography, una speciale modalità che permette allo smartphone di eseguire scatti sorprendenti in qualsiasi condizione di luce.

Volendo, in fase di check-out puoi decidere se ricevere il telefono direttamente a casa oppure ritirarlo di persona nel punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua. Per farlo, scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio e inserisci l’indirizzo della tua abitazione, così da individuare il negozio più vicino.

Aggiungi al carrello ora il Galaxy S22 in super offerta col Sottocosto MediaWorld, così da risparmiare quasi la metà del prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.