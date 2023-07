Samsung Galaxy S22: sta arrivando un grosso aggiornamento che migliorerà la fotocamera

Samsung lancerà presto un nuovo aggiornamento del software che andrà a migliorare le performance fotografiche dei flagship della serie Galaxy S22. Cosa implica? Semplice: tutti i modelli top di gamma del brand sudcoreano riceveranno presto una nuova iterazione del firmware che renderà i device ancora più incredibili. Questa modifica riguarderà sia il modello standard che il Plus che la variante Ultra.

Di recente molti utenti possessori di un Galaxy S22 hanno espresso perplessità in merito alle performance fotografiche dei loro device Galaxy S22, S22+ o S22 Ultra, sia con la camera posteriore principale che con le altre lenti, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. Diversi clienti hanno segnalato bug e prestazioni non ottimali in occasione di scatti con neon vicini. Il problema è stato citato, per la prima volta, a marzo di quest’anno ma solo ad aprile la compagnia ha riconosciuto il bug e ha dichiarato di star lavorando ad una soluzione. Oggi apprendiamo che l’update arriverà a breve.

Non di meno, la società ha confermato che lo sviluppo della patch è stato completato e verrà inserito in un prossimo aggiornamento del software; verosimilmente ci aspettiamo di vedere i dettagli nella patch di agosto 2023, poiché le patch di luglio sono state rese disponibili al download già da tempo. Come detto, l’annuncio è stato fatto da un moderatore del forum di Samsung. Finalmente le fotocamere posteriori dei Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno all’altezza del nome dei dispositivi. Voi avete riscontrato un simile bug? Fatecelo sapere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.