Samsung Galaxy S22: prezzo FUORI DI TESTA su Amazon per pochissime ore

Samsung Galaxy S22 5G oggi si porta a casa con un prezzo veramente fuori di testa; girovagando su Amazon infatti, abbiamo scoperto che l’ammiraglia entry level del 2022 si trova a soli 547,90€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di una cifra bassissima per un top di gamma compatto, con uno schermo risoluto, con un comparto fotografico di altissimo livello, un processore pensato per l’uso intenso e sfrenato (ha anche una GPU dedicata) e con una batteria che si ricarica in un lampo. Cosa aspettate? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon; l’offerta potrebbe finire a breve, quindi siate veloci.

Samsung Galaxy S22 5G: top di gamma compatto al prezzo di un midrange

Samsung Galaxy S22 5G è un top di gamma compatto con uno schermo da soli 6,1 pollici FullHD+, con refresh rate di 120 Hz, dimensioni tascabili e con un comparto fotografico eccellente. La main camera è una lente da 50 Megapixel con OIS al seguito, coadiuvata da sensori minori che consentono di girare video in 4K senza il minimo problema. Anche gli scatti al buio saranno eccellenti: merito del software di bordo che è pieno di chicche interessanti pensate proprio per chi ama fare fotografie da mobile. Dulcis in fundo, segnaliamo che il processore di bordo è l’ottimo Exynos 2100 di Samsung coadiuvato da una GPU di AMD pensata per gli amanti del gaming.

Acquistando questo Galaxy S22 5G a 547,90€ da Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi non da poco; le spese di spedizione sono comprese nel prezzo, la consegna sarà celere e immediata e in più avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Infine, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate? Fate presto se siete interessati, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro o l’offerta potrebbe finire a breve.

