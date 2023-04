Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon, il prezzo crolla a 604€

Il Samsung Galaxy S22 è uno smartphone top di gamma Android uscito nel 2022 e che, a distanza di un anno, continua ad essere un dispositivo eccellente sotto ogni singolo punto di vista. Tra le varie cose, offre uno schermo ad alta definizione che restituisce immagini nitide e di alta qualità, è equipaggiato con un processore potente e ha un comparto fotografico allo stato dell’arte, pronto a confezionare scatti e video perfetti in ogni circostanza, anche quando le condizioni di luce non sono ottimali.

Oggi questo potente top di gamma brandizzato Samsung può essere tuo ad un prezzo davvero interessante. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare il Galaxy S22 ad appena 604€, un prezzo imbattibile che ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare.

Lo smartphone viene fornito con un caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida: non dovrai acquistare altri accessori, avrai tutto ciò che ti serve per usare il telefono. Questo smartphone ha una fotocamera da 50MP e, grazie alla tecnologia Super Clear Glass, cattura più luce e più dettagli senza riflessi o abbagli. L’angolo di correzione dell’OIS è stato migliorato del 58% e offre un campionamento di movimento più veloce per stabilizzare gli scatti del tuo cellulare, mentre l’HDR regola il colore fotogramma per fotogramma, per un risultato impeccabile.

Grazie allo straordinario display Dynamic AMOLED 2X, la luce solare non è più un problema. Ideato appositamente per garantire un’elevata visibilità all’aperto, il display del cellulare Galaxy S22 5G assicura una vista chiara anche in pieno giorno.

Insomma, stiamo parlando di un telefono che continua ad essere un dispositivo eccellente e pensato per gli utenti più esigenti che non vogliono fare rinunce. Approfitta dell’offerta e acquista il Galaxy S22 a soli 604€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.