Samsung Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre su Amazon: è BEST BUY (anche in 12 rate)

C’è una nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Samsung Galaxy S22. L’ex top di gamma di Samsung diventa ora ancora più conveniente raggiungendo, grazie alla promozione in corso, il prezzo più basso di sempre su Amazon. Grazie all’offerta in questione è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 559 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto in 12 rate mensili senza interessi, pagando con carta di debito o credito e senza finanziamenti. L’offerta è disponibile solo per alcune colorazioni. Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S22: su Amazon è al minimo storico con l’offerta di oggi

Il Samsung Galaxy S22, grazie all’offerta in corso, diventa un riferimento della fascia media per chi è alla ricerca di uno smartphone compatto ad un prezzo più accessibile rispetto a S23 e senza rinunciare a prestazioni ottime. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Tra le specifiche c’è l’ottimo SoC Exynos 2200 in grado di garantire una marcia in più in questa fascia di prezzo. Lo smartphone ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage oltre ad una tripla fotocamera posteriore. Il sistema operativo è Android 13, personalizzato con la One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 al prezzo scontato di 559 euro. L’offerta in questione prevede anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi di alcun tipo. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.