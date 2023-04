Samsung Galaxy S22 a prezzo OUTLET sul sito di MediaWorld

Anno dopo anno, Samsung sta diventando l’Apple dell’universo Android. Come la casa di Cupertino è ormai il punto di riferimento non soltanto per il design, ma anche per gli aggiornamenti sia del sistema operativo che delle patch di sicurezza. È normale quindi che anche i top di gamma con dodici mesi alle spalle riescano a vendere quanto e più di prima, visto l’eccellente rapporto qualità-prezzo. Ne è un esempio perfetto il Samsung Galaxy S22, oggi in offerta a 571,99 euro sul sito ufficiale di MediaWorld, per effetto del 35% di sconto.

Galaxy S22 in sconto del 35% sul sito di MediaWorld

Un display spettacolare, un processore più che convincente e un’ottima durata della batteria. In più uno smartphone bello da vedere, versatile e potente, ideale per chi ama i telefoni di dimensioni umane. Gli addetti ai lavori sono tutti d’accordo nel ritenere il Galaxy S22 come uno dei top di gamma più riusciti di sempre da parte di Samsung. Merito non soltanto del display da 6,1 pollici con risoluzione 2340×1080 pixel, di una batteria che dura un giorno e mezzo e del processore da 4 nm, ma anche del nuovo comparto camere che introduce la Nightography, grazie alla quale è possibile scattare foto e riprendere video di qualità eccelsa anche al buio.

A tutto questo aggiungici poi la politica di aggiornamenti Samsung e l’ormai fenomenale ecosistema del colosso coreano, con funzioni esclusive introvabili negli altri prodotti Android.

Approfitta ora della super offerta di MediaWorld sul Galaxy S22, per risparmiare 308 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La spedizione è gratuita e puoi anche andarlo a ritirare nel negozio più vicino a casa tua senza spese aggiuntive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.