Samsung Galaxy S22 5G: top di gamma compatto ad un prezzo INCREDIBILE

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android che sia compatto ma potente, versatile e che costi poco, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Samsung Galaxy S22 5G ed è un terminale che ha fatto “la storia” nel mondo della telefonia mobile. Lo trovate a soli 519,99€, spese di spedizione incluse. L’offerta è semplicemente sensazionale, quindi se siete interessati non lasciatevelo sfuggire. Questa promozione è favolosa quindi fate in fretta prima che terminino le scorte disponibili.

Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo non potrai lasciartelo sfuggire

Vi invitiamo a prendere in considerazione l’acquisto di questo smartphone se volete un top di gamma dalle dimensioni tascabili; di fatto è piccolo e compatto, ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con cornici sottili e contenute, risoluzione FullHD+ e refresh rate di 120 Hz, con un singolo foro per la selfiecam al centro del pannello. È alquanto ergonomico e si tiene bene in mano; è costruito con materiali di pregio, ha una batteria capiente che si ricarica in modalità wireless o sfruttando il cavo USB Type-C.

Sotto la scocca del device troviamo un processore Exynos 2200 con GPU di AMD e modem 5G; pur non essendo un gaming phone, questo smartphone sarà perfetto per gli amanti del gioco da mobile. Fra le altre cose citiamo la batteria capiente che assicura un giorno di utilizzo intenso con ricarica rapida. Considerate che in confezione troverete il caricatore rapido da 25W quindi non lasciatevi sfuggire questa promozione e fatelo vostro immediatamente. Il comparto fotografico è composto da sensori all’avanguardia con flash LED; le lenti consentono di girare video in 4K, scattano foto nitide anche al buio e realizzano clip di qualità cinematografica. A soli 519,99€ è un vero e proprio best buy, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.