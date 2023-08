Samsung Galaxy S22 5G: solo 549€ e il caricatore è in OMAGGIO

Samsung Galaxy S22 5G è lo smartphone del giorno; il dispositivo, complice le offerte folli presenti su Amazon, costa solo 549,00€, spese di spedizione incluse. Pensate che il caricatore rapido da muro da 25W è incluso nella confezione di vendita. Ciò significa che, avrete in regalo un pratico accessorio e con il portale di e-commerce americano godrete di numerosi vantaggi al seguito.

Fra tutti, citiamo la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in micro pagamenti mensili con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. In questo modo non dovrete temere nulla; il costo dell’articolo non intaccherà il conto corrente. Non di meno, non pagherete neppure le spese di spedizione: queste saranno incluse nel costo dell’articolo e non dovrete spendere neanche un singolo centesimo in più per portarvi a casa lo smartphone di Samsung.

Samsung Galaxy S22 5G: il best buy del giorno

Avrete poi diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete godere di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. Cosa aspettate quindi? Questa è una super offerta che noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione se volete un’ammiraglia compatta dalle alte prestazioni ma dal costo contenuto. Solo 549,00€ con caricatore incluso è veramente un affare quindi non lasciatevelo sfuggire.

Il Galaxy S22 5G è uno smartphone compatto, concreto, dotato di un processore Exynos 2200 con GPU di AMD, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di storage su memorie interne (non espandibili). Le fotocamere sono di alto livello e lo schermo è un bellissimo pannello da 6,1 pollici con cornici contenute e un foro di piccole dimensioni per la selfiecam. A soli 549,00€ è un prodotto veramente delizioso, non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.