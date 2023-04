Samsung Galaxy S22 5G: prezzo WOW per lo smartphone del momento

Samsung Galaxy S22 5G è lo smartphone del momento; è un top di gamma dalle dimensioni compatte, con un processore all’avanguardia, un design senza tempo, un pannello incredibile e un costo di listino intrigante. Tuttavia, grazie agli sconti di Amazon, potrà essere vostro con un risparmio esagerato. Pensate che lo porterete a casa con soli 571,99€, spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo. La versione in questione dispone di ben 128 GB di memoria interna e presenta 8 GB di RAM, la memoria virtuale che serve per avere un multitasking di alto livello. Non di meno, la colorazione che vi proponiamo è quella nera, ma ci sono altre tinte tra cui scegliere. Vi ricordiamo poi che avrete in omaggio il pratico caricatore da muro da 25W.

Il telefono viene venduto e spedito da Amazon e questo implica che godrà di tanti vantaggi; come non citare le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo, la consegna rapida in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e sappiate che ci saranno ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S22 5G: Best Buy a meno di 572€ su Amazon

Sono tante le caratteristiche premium di questo Galaxy S22 5G; citiamo il processore Exynos 2200 con GPU di AMD per far girare fluidi e senza lag tutti i giochi e le applicazioni presenti sul Play Store, ma non solo. C’è una batteria che garantisce un giorno di uso intenso con una singola carica, un comparto fotografico all’avanguardia con flash LED al seguito, uno schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici super risoluto e molto altro ancora.

A 571,99€ questo è il miglior telefono che possiate comprare oggi su Amazon.

