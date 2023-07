Samsung Galaxy S22 5G: oggi su Amazon a meno di 580€, caricatore in REGALO (-34%)

Oggi vi parliamo di uno smartphone di casa Samsung davvero eccezionale e unico nel suo genere; si chiama Galaxy S22 5G ed è un terminale spaziale, leggero, piccolo, portatile, potente e con un comparto fotografico all’altezza delle aspettative. È un telefono in grado di fare qualsiasi cosa, anche girare clip video in 4K di qualità cinematografica; non rinuncia alla compattezza. Di fatto, ha uno schermo da soli 6,1″ e dimensioni assolutamente tascabili: una vera chicca, di questi tempi. Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente strepitosa: il suddetto gadget costa solo 579,99€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra; la consegna è celere e immediata e avrete diritto ad uno sconto pari al 34% sul valore di listino (il costo di listino è di 879,00€).

Samsung Galaxy S22 5G: ecco perché comprarlo oggi

Acquistandolo da Amazon, oltre a godere di un risparmio elevatissimo sul prezzo di vendita, avrete diritto ad una serie di vantaggi esclusivi. In primo luogo dobbiamo citare le spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo. La consegna sarà celere e in pochissimi giorni il telefono arriverà a casa vostra senza che voi dobbiate sborsare un singolo centesimo aggiuntivo. Altresì avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte. In poche parole, sarete sempre coperti in caso di eventuali problematiche hardware o software. Ad ogni modo, se dovesse esserci un difetto di fabbrica, vi segnaliamo che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Con un prezzo di soli 579,99€, questo Galaxy S22 5G di Samsung che dispone di un display Dynamic AMOLED da 6,1″ FHD+ con refresh rate da 120 e supporto all’HDR10+, con un processore Exynos 2200 con GPU di AMD, con una batteria che dura un giorno e con un comparto fotografico top, rappresenta una validissima soluzione per tutti coloro che cercano un’ammiraglia premium dal prezzo low-cost.

