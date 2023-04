Il meraviglioso top di gamma di Samsung del 2022, il Galaxy S22 (precisamente nella sua iterazione basica con schermo da 6,1″) si porta a casa con soli 599,00€ al posto di 929,00€ grazie agli sconti di Amazon. Capite bene che il risparmio è davvero generoso per un dispositivo premium che è in grado di fare semplicemente di tutto. Il risparmio, come avrete visto anche voi, è esagerato. Grazie a questo sito infatti, risparmierete tantissime centinaia di euro sul valore di listino. Certo, è in commercio da un anno e tre mesi circa, ma non è affatto un device “vecchio”, anzi. È ancora attualissimo, grazie alla ricca dotazione tecnica di cui dispone e alle features che l’azienda ha riservato per lui. Se siete interessati tuttavia, vi consigliamo di sbrigarvi; potrebbero esserci poche scorte disponibili o peggio, potrebbe terminare l’offerta da un momento all’altro. Siate veloci, dunque.

Samsung Galaxy S22 5G: il top che devi comprare oggi

Samsung Galaxy S22 è un super top di gamma che vanta caratteristiche premium: schermo Dynamic AMOLED da 6,1″ con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+, processore top di gamma Exynos 2200 con GPU di AMD, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibili e comparto fotografico di fascia alta con sensore principale da 50 Mpx con OIS. Il frame è in alluminio ed è realizzato con materiali di pregio.

Acquistandolo da Amazon avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Altresì avrete la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto e non solo. Potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Affrettatevi: a soli 599,00€ al posto di 929,00€ andrà sicuramente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.