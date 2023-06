Samsung Galaxy S22 5G: il top che devi acquistare OGGI (solo 555€)

Samsung Galaxy S22 5G è uno dei top di gamma più compatti che ci siano sul mercato; parliamo di un’ammiraglia Android uscita nel mese di febbraio dello scorso anno ma che ancora oggi sa dire la sua grazie alle sue specifiche e alla sua scheda tecnica di altissimo livello. Non di meno, grazie allo street Price online, questo terminale arriva a costare pochissimo: solo 555,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di uno sconto esagerato sul valore di listino che non potete proprio lasciarvi sfuggire. Fra le altre cose vi ricordiamo che viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce, pertanto godrà di numerosi vantaggi esclusivi.

Samsung Galaxy S22 5G: con un prezzo così non puoi ignorarlo

Tornando ai vantaggi di Amazon, dobbiamo segnalarvi che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Godrete di un ottimo servizio post vendita e di un’assistenza tecnica precisa e puntuale. Volendo, potrete anche dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire a soli 555,99€.

Samsung Galaxy S22 5G presenta un design classico, iconico, con un pannello flat da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate di 120 Hz e supporto all’HDR10+. Sotto la scocca invece, batte un cuore Exynos 2200 con GPU di AMD al seguito. Parliamo di un chipset veramente esagerato per un terminale piccolo e tascabile. Ottima anche l’autonomia del device con ricarica rapida al seguito. La versione in sconto presenta 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage così potrete archiviare i vostri file senza problemi. Concludiamo citando il comparto fotografico eccellente con tre sensori coadiuvati da un flash LED e che permettono di girare video in 4K senza il minimo problema. A soli 555,99€ questo Galaxy S22 5G è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.