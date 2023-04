Samsung Galaxy S22 5G: è un TOP ma costa quanto un mediogamma (-280€)

Samsung Galaxy S22 5G è un top di gamma veramente speciale che oggi pagate solo 599,90€ al posto di 879,00€ grazie agli sconti di Amazon. Capite bene che il risparmio è veramente elevato, pari al 32% sul valore di listino. In poche parole risparmierete ben 280€, mica poco. Acquistando questo gioiello dal noto sito di e-commerce poi, avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi.

Partiamo subito dalla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì avrete la possibilità di farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Come non segnalare poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S22 5G: l’ammiraglia premium da comprare oggi

Il Galaxy S22 5G è un flagship potentissimo uscito nel mese di febbraio 2022. Questo device è compatto ma anche incredibilmente ricco di tecnologia. Il processore è l’ottimo Exynos 2200 coadiuvato da GPU di AMD. Lo schermo invece è un bel pannello Dynamic AMOLED da 6,1 pollici LTPO di seconda generazione con risoluzione FullHD+ che si vede bene in ogni condizione di luce.

In confezione troverete un pratico caricatore rapido da 25W oltre al cavo USB Type-C. La batteria assicura ore di autonomia; volendo, si può anche fare un giorno di uso intenso con una singola carica.

Concludiamo segnalandovi il comparto fotografico di punta composto da tre sensori super performanti che girano video in 4K e realizzano scatti veramente stupendi anche al buio. La selfiecam poi, garantisce foto bellissime e videochiamate in alta qualità.

Samsung Galaxy S22 5G costa quanto un mediogamma ma è un top di gamma in tutto e per tutto. A soli 599,90€ è il flagship da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.