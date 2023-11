Samsung Galaxy S22 5G: costa meno di 550€ su Amazon, corri a prenderlo

Oggi vi parleremo di uno smartphone di punta che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa ad un prezzo sensazionale: costa solo 547,36€ su Amazon, spese di spedizione incluse ma vale molto più del prezzo a cui viene venduto. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G, un prodottino veramente interessante che è definito “il best buy” del giorno sul noto portale di e-commerce americano.

Samsung Galaxy S22 5G: ecco perché devi averlo

Le spese di spedizione saranno comprese quindi non dovrete sborsare un singolo centesimo in più per portarvelo a casa e avrete diritto a tanti vantaggi esclusivi. Partiamo, ad esempio, dal reso gratis entro un mese dall’acquisto ma, in virtù delle festività natalizie, questo periodo verrà esteso fino al 31 gennaio 2024. Non dimenticate che potrete dilazionare l’importo complessivo in cinque soluzioni a tasso zero con il sistema interno al sito, oppure in micropagamenti su base mensile con CreditLine di Cofidis. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Il modello in sconto dispone di ben 128 GB di memoria interna, ha il modem 5G ed è in colorazione Phantom Black. Il Galaxy S22 5G di Samsung è uno smartphone premium con il chipset Exynos 2200 con GPU di AMD e ciò implica che sarà perfetto per il gaming ma anche per i social e per un utilizzo più “classico”. Ha uno schermo compatto da soli 6,1″ con refresh rate di 120 Hz, risoluzione FullHD+ e altre tecnologie esclusive. La batteria assicura un’autonomia degna di nota con ricarica rapida da 25W via cavo o wireless charging al seguito. Le fotocamere sono di punta con sensore principale da 50 Megapixel con OIS che assicura prestazioni di punta anche in condizioni di luce avverse. Alla cifra di soli 547,36€ su Amazon è in super sconto con spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire.

