Samsung Galaxy S22 5G: ammiraglia low-cost con il Prime Day, TUA a meno di 570€

Samsung Galaxy S22 5G è uno smartphone di fascia altissima che viene proposto oggi, complice lo street price e il debutto del nuovo modello sul mercato, ad un prezzo concorrenziale. Pensate poi che, grazie al Prime Day di Amazon, costerà veramente una sciocchezza: solo 569,00€ per un’ammiraglia del genere. È un device incredibile che vanta caratteristiche come un processore Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD, ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile, ma non solo. Ha uno schermo AMOELD da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz, supporto all’HDR10+ e molto altro ancora. Come detto, è top in tutto e per tutto e grazie ad Amazon lo porterete a casa con una serie di vantaggi assurdi.

Samsung Galaxy S22 5G: il top che devi comprare oggi

Questo smartphone viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che la transazione sarà sempre super sicura. Unitamente a ciò, vuol dire che non pagherete le spese di spedizione e che, volendo, potreste anche scegliere di farvi inviare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non di meno, si potrà dilazionare l’importo complessivo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Citiamo poi i due anni di garanzia e il supporto tecnico per l’assistenza, sempre attivo, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Questo smartphone è davvero incredibile. Le sue caratteristiche sono assurde e ha anche un comparto fotografico fantastico. Il processore interno è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD che fa girare fluide tutte le applicazioni, coadiuvato da un modem per la connettività del futuro e 8 GB di RAM al seguito. Ottima la memoria interna da 128 GB, pratica e che vi farà allocare tutte le app senza il minimo problema. A soli 569,00€ questo è davvero un best buy.

