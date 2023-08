Samsung Galaxy S22 5G: ammiraglia dal prezzo INCREDIBILE (pochi pezzi, correte)

Il Samsung Galaxy S22 5G oggi costa solo 549,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Capite bene che ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia compatta dal prezzo veramente concorrenziale. A questa cifra infatti, si trovano midrange di punta, mediogamma intriganti, non flagship in tutto e per tutto.

Nonostante sia uscito sul mercato da neanche due anni, è ancora validissimo e rappresenta un’opzione interessante per moltissime persone. Ha una serie di caratteristiche che ve lo faranno amare sin dal primo sguardo e vanta un’estetica accattivante con uno schermo piccolo ma ricco di tecnologia. Il frame è minimal e costruito con materiali nobili, il comparto fotografico è esclusivo e ricco di sensori all’avanguardia che possono scattare foto magnifiche anche al buio e consentono di girare clip in altissima risoluzione, anche in 4K.

Samsung Galaxy S22 5G: ecco perché dovete comprarlo

Se amate le ammiraglie compatte e volete un prodotto tascabile che sia, al tempo stesso, anche performante e ricco di features di alto profilo, il Samsung Galaxy S22 5G sarà il telefono che farà al caso vostro. La batteria dura tanto e vi assicura un giorno di autonomia con una singola carica e, non di meno, il chipset interno, il SoC Exynos 2200 con GPU di AMD offre prestazioni ottime anche nel gaming.

Il design è minimal con un modulo fotografico esclusivo, con tre sensori all’avanguardia e con un flash LED al seguito. Viene venduto e spedito da Amazon e, a soli 549,00€, capite bene che è un best buy da non lasciarsi sfuggire. La consegna sarà celere e immediata, oltre che garantita. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis e, cosa non da meno, avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate quindi?

