Samsung Galaxy S22 5G: Amazon ESAGERA un'altra volta (-230€)

Stare dietro alle offerte di Amazon non è facile, un po’ perché non sono eterne (per usare un eufemismo), e un po’ perché a volte lasciano di sasso anche noi. Ecco, la promozione di queste ore sul Samsung Galaxy S22 5G appartiene al secondo caso: il prezzo di vendita consigliato al pubblico per l’ultimo top di gamma di casa Samsung è pari a 879 euro, oggi invece lo puoi prendere a soli 649 euro.

Un maxi sconto di 230 euro esagerato, un’altra volta, a cui Amazon aggiunge anche l’opzione del pagamento rateale: 12 rate a interessi zero da 54 euro al mese. In poche parole Amazon ti sta dicendo: “Tieni, te lo regalo”.

Galaxy S22 5G: maxi offerta per l’ultimo top di gamma di casa Samsung

Lo stesso modello in vendita ora su Amazon è venduto a 779 euro sul sito ufficiale, quindi 130 euro in più rispetto alla super promozione del marketplace statunitense. Un’offerta che ha ancora più dell’incredibile se consideri la possibilità di usufruire non delle solite 5 rate, ma 12, portando così la spesa mensile ai minimi termini.

Mai come quest’anno il top di gamma della casa asiatica ha scelto di puntare sul comparto fotografico, con l’obiettivo di rendere straordinario ogni momento immortalato dalla fotocamera, ora anche dopo il tramonto grazie all’introduzione della tecnologia Nightography basata sul sensore a grandi pixel e il vetro ingegnerizzato Super Clear Glass. Rispetto alla precedente generazione, S22 5G compie un balzo in avanti anche nell’autonomia, con una batteria capace di durare oltre un giorno, senza contare la ricarica super rapida a 45 W.

Approfitta subito dello sconto di 250 euro sul Samsung Galaxy S22 5G: riceverai il tuo nuovo telefono a casa già nella giornata di domani, senza aggiungere nulla per la spedizione. E ricorda, puoi acquistarlo anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.