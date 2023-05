Samsung Galaxy S22 5G ad un prezzo WOW: top di gamma che costa POCHISSIMO

Oggi vogliamo consigliarvi un super top di gamma del 2022 che si porta a casa con un prezzo veramente strepitoso. Parliamo del Galaxy S22 5G di Samsung, un’ammiraglia dalle dimensioni compatte (pensate che lo schermo è da soli 6,1 pollici) che viene venduto a soli 578,98€ su Amazon, spese di spedizione comprese. Inutile divi che si tratta di un best buy, vero? Qui ci troviamo di fronte ad un flagship eccezionale che gode di numerosi vantaggi esclusivi grazie al sito di riferimento. Partiamo subito dalla consegna celere con il servizio di Prime: in pochissimi giorni infatti arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma si potrà anche far riferimento alla possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Non di meno, avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono, ma non solo. Questo gioiello è un best buy su tutti i fronti perché è potentissimo ma costa quanto un mediogamma. Non lasciatevelo sfuggire, ci potrebbero essere pochissime scorte. La versione disponibile infatti, è quella verde con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibili.

Samsung Galaxy S22 5G: un vero peccato lasciarselo sfuggire

Questo Galaxy S22 5G di Samsung è un dispositivo top in tutto e per tutto; ha uno schermo Dynamic AMOLED FHD+ da 120 Hz con tecnologie all’avanguardia, dispone di un processore Exynos 2200 con GPU di AMD (perfetta per il gaming), c’è un comparto fotografico top e la ricarica è velocissima grazie alla fast charge via cavo USB Type-C a 25W.

Samsung Galaxy S22 5G a 578,98€ è un prodotto da non lasciarsi sfuggire se desiderate un’ammiraglia compatta (cosa più unica che rara, visto che sul mercato troviamo solo top di gamma dalle dimensioni generose). Fate presto se siete interessati/e.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.