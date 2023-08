Samsung Galaxy S22: 330€ di SCONTO, anche Tasso Zero

Unieuro vuole rinnovare i suoi grandi stock, per questo sta spingendo con offerte spettacolari, proprio come questa. Acquista il Samsung Galaxy S22 a soli 549,90 euro, invece di 879 euro. Stai risparmiando 330 euro dal prezzo di listino. Si tratta di un’occasione unica e super vantaggiosa almeno per altre due opportunità incluse nella promozione in corso.

Infatti, con il Fuoritutto di Unieuro hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 183,30 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Samsung Galaxy S22: lasciati travolgere dalla sua potenza

Con un Samsung Galaxy S22 5G tra le mani hai la netta sensazione di gestire uno smartphone superiore. Lascia che sia la sua potenza a travolgerti! Grazie al suo display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici puoi godere immagini colorate e vive. Il refresh adattivo da 120Hz ti assicura fluidità e stabilizzazione senza essere energivoro. Il processore Octa-core corona le prestazioni regalando un’esperienza utente rapida e sempre un passo avanti.

Acquista il tuo Galaxy S22 a soli 549,90 euro, invece di 879 euro. Risparmi 330 euro grazie al Fuoritutto di Unieuro. Inoltre, ti ricordiamo che puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.