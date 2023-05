Samsung Galaxy S22 256 GB in offerta a 598€ su Amazon: è IMPERDIBILE (anche in 12 rate)

È il momento di acquistare il Samsung Galaxy S22 che viene proposto da una nuova offerta Amazon al prezzo scontato di 598 euro nella variante da 256 GB di storage. L’offerta include uno sconto extra di 31,45 euro che viene applicato al prezzo visualizzato una volta aggiunto lo smartphone al carrello. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare lo smartphone anche pagando in 12 rate mensili senza interessi. Per accedere all’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S22 256 GB in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Samsung Galaxy S22 è oggi un riferimento della fascia media per tutti gli utenti alla ricerca di un modello compatto e potente. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 2200 supportato da 8 GB di RAM e, nella versione in offerta, da 256 GB di storage.

Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con prestazioni fotografiche di livello assoluto, il supporto Dual SIM, il sensore di impronte digitali e il chip NFC per i pagamenti. Lo smartphone è dotato del sistema operativo Android 13 che viene personalizzato dalla One UI. Lo smartphone riceverà supporto software per un lungo periodo.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 da 256 GB al prezzo scontato di 598 euro. Si tratta di un’ottima occasione per acquistare uno smartphone completo e veloce ad un prezzo davvero conveniente. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili senza interessi.

