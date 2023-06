Samsung Galaxy S22 256 GB: in offerta a 429€ su Amazon è un BEST BUY (con cashback)

Se avete un po’ di pazienza, questa nuova offerta Amazon dedicata al Samsung Galaxy S22 è l’occasione giusta per acquistare un nuovo smartphone. Grazie alla promozione cashback, infatti, è possibile ottenere uno sconto di 200 euro sulla variante da 256 GB del Galaxy S22.

In questo modo, è possibile completare l’acquisto al prezzo scontato di 429 euro (ovvero 629 euro meno 200 euro di cashback). L’offerta, inoltre, prevede la possibilità di acquisto in 5 rate mensili senza interessi.

C’è un solo elemento da considerare: la consegna non è immediata ma si dovrà attendere almeno il prossimo 5 luglio per ricevere lo smartphone. Per tutti i dettagli sulla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S22: con il cashback è al minimo storico su Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 256 GB al prezzo scontato di 429 euro, considerando anche i 200 euro di cashback garantiti dalla promozione. C’è anche la possibilità di acquisto in 5 rate mensili.

L’unico elemento negativo della promozione è rappresentato dal tempo di attesa: attualmente, infatti, le consegne del Galaxy S22 partono dal 5 luglio. Per ottenere il cashback, invece, bisogna registrare lo smartphone su Samsung Members entro il prossimo 16 luglio. I tempi, quindi, sono stretti ma (entro il primo mese dall’acquisto) sarà sempre possibile richiedere il reso del prodotto se la consegna avverrà in ritardo.

In questo momento, quindi, è possibile “bloccare” il Samsung Galaxy S22 ad un prezzo senza precedenti. Con una spesa effettiva di 429 euro, infatti, è possibile portarsi a casa uno smartphone compatto e completo, con display da 6,1 pollici e con prestazioni nettamente superiori ad altri modelli in questa fascia di prezzo. Per sfruttare la promozione cashback c’è tempo fino al 25 giugno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.