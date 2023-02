Samsung Galaxy S21 Ultra: non puoi perdere questo sconto

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è uno smartphone di altissima qualità, dotato di caratteristiche che lo rendono un dispositivo veramente eccezionale. Sebbene sia stato lanciato sul mercato nel 2021, questo device è ancora molto attuale e in grado di soddisfare le esigenze di chiunque. L’azienda coreana ha presentato da poco la nuova famiglia S23, sono dispositivi eccezionali, ma hanno un costo proibitivo. Per questo motivo devi approfittare subito di questo incredibile sconto del 31% su Amazon e acquistare il Galaxy S21 Ultra ad un prezzo di soli 879,99 euro. Ricorda inoltre che hai la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero, grazie al servizio Cofidis di Amazon.

Samsung Galaxy S21 Ultra: ancora oggi fa invidia ai device più moderni

Il Samsung Galaxy S21 Ultra è dotato di un display AMOLED da 6,8 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel, che offre un’esperienza visiva mozzafiato. Inoltre, questo smartphone monta un processore Snapdragon 888, e 12 GB di RAM, il che lo rende estremamente potente e in grado di gestire anche le attività più pesanti senza alcun problema.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy S21 Ultra è davvero straordinario, con una fotocamera principale da 108 MP, una fotocamera grandangolare da 12 MP, una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom ibrido 3x e una fotocamera teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Queste fotocamere sono in grado di catturare immagini straordinarie e video di altissima qualità.

Inoltre, il Samsung Galaxy S21 Ultra è dotato di una batteria da 5000 mAh che offre un’autonomia di utilizzo piuttosto buona e supporta la ricarica rapida, sia tramite cavo che wireless. Questo dispositivo è anche resistente all’acqua e alla polvere, con un grado di certificazione IP68.

In conclusione, il Samsung Galaxy S21 Ultra è un dispositivo eccezionale che, grazie allo sconto del 31% su Amazon, diventa accessibile a un prezzo decisamente più conveniente di soli 879,99 euro. Con il suo display AMOLED, il potente processore, la straordinaria fotocamera e la batteria di lunga durata, questo smartphone è in grado di soddisfare le esigenze di chiunque.

