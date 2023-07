Samsung Galaxy S21 Ultra a 779€ su Amazon: ha ancora senso nel 2023?

Oggi vogliamo parlarvi dell’ammiraglia di Samsung del 2021; si chiama Galaxy S21 Ultra ed è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 779,00€, spese di spedizione incluse. Ci siamo domandati: può essere una scelta eccellente per coloro che desiderano un dispositivo di fascia alta? Assolutamente sì, anche perché è uno dei telefoni che, ancora oggi, vanta le migliori specifiche tecniche e funzionalità disponibili sul mercato. Inoltre, grazie ad Amazon avrete diritto alla consegna celere e gratuita, al reso gratis e potrete perfino dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Dulcis in fundo, avrete due anni di garanzia. Cosa desiderate di più?

Samsung Galaxy S21 Ultra: i motivi per acquistarlo oggi

Partiamo dalle performance: il Galaxy S21 Ultra è dotato del potente processore Exynos 2200 era 12 GB di memoria RAM. Non manca un modem 5G per la connettività del futuro. Questa potenza di elaborazione offre prestazioni di alto livello per il multitasking, per i giochi intensivi e anche per le applicazioni più complesse.

Vanta poi un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con una risoluzione QHD+ e un refresh rate di 120 Hz. Questo pannello è in grado di offrire colori vividi, contrasti elevati e una reattività fluida per un’esperienza visiva mozzafiato.

La fotocamera è eccezionale. Troviamo a bordo un sistema di fotocamera posteriore quadcamera, composto da un sensore principale da 108 MP, un obiettivo ultra-grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP ciascuno. Si possono anche girare video in 8K. Mica male per un telefono del 2021, vero? Infine, la batteria da 5.000 mAh garantisce un’ottima autonomia e supporta la ricarica rapida e la ricarica wireless. Dulcis in fundo, supporta la S Pen che si può acquistare separatamente e allegare con una pratica cover (sia originale che di terze parti). Insomma, a 779,00€ è veramente un super best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.