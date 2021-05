Siete alla ricerca di un nuovo smartphone e vorreste sperimentare la velocità della connessione 5G? Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è in offerta su Amazon a soli 1099,00 euro. Il ribasso del 14% corrisponde a uno sconto effettivo di 180,00 euro che rende l'acquisto immediatamente più economico dato che il prezzo è uno dei più bassi di sempre. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy S21 Ultra: caratteristiche principali

Il display a 120Hz Dynamic AMOLED 2x da 6.8 pollici offre un'esperienza visiva senza limiti: l'ampio pannello presenta delle cornici ultrasottili che rendono la visione immersiva. La robustezza, inoltre, è garantita dal Gorilla Victus e le cornici realizzate in metallo. Il processore implementato è un Exynos 2100 a 5 nm che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, i quali concorrono ad assicurare potenza, fluidità e dinamicità delle operazioni e funzioni.

Da non sottovalutare assolutamente il comparto fotografico che vanta un sistema multicamera con ben 4 fotocamere. La lente principale è da 108 megapixel mentre le altre sono da 10 e 12 megapixel e consentono di scattare in modalità teleobiettivo, grandangolare e ultra grandangolare. Ben 40 i megapixel della fotocamera anteriore utilizzata per scattare i selfie. La batteria integrata ha una capacità di 5000mAh che garantisce un utilizzo duraturo e che esula la giornata. La ricarica, inoltre, viene effettuata attraverso la ricarica Ultra rapida a 25 W per non rischiare di rimanere senza telefono nel corso della giornata.

Tra le altre features non sono da dimenticare la compatibilità con la S Pen e la piattaforma Knox che protegge lo smartphone dalle minacce esterne. Questo dispositivo è Dual SIM e supporta la connettività 4G e 5G.

Potete acquistare Samsung Galaxy S21 Ultra 5G su Amazon a soli 1099,00 euro e potete farlo anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

