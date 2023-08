Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: ha ancora senso nel 2023?

Può avere ancora senso Samsung Galaxy S21 Ultra 5G? La domanda può essere lecita visto che è un device uscito da due anni, ma in realtà, presuppone una risposta più che positiva. Il dispositivo è ancora oggi fantastico, è dotato di una scheda tecnica che, a distanza di diverso tempo, continua ad essere superlativa. Non dimentichiamo che il costo a cui lo troviamo oggi su Amazon (nuovo con spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo) è vantaggiosissimo. Potrà essere vostro con soli 702,17€ ma sbrigatevi: ci sono pochissime scorte disponibili al momento della stesura di questo articolo (solo tre). Non lasciatevelo sfuggire se siete interessati.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è ancora valido oggi

Anche se siamo a metà 2023, il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G continua ad essere un’ottima soluzione per via delle sue prestazioni straordinarie. Con un processore potente Exynos e un’ampia quantità di RAM, questo terminale è in grado di gestire con facilità le attività più impegnative. Dal multitasking senza soluzione di continuità alla riproduzione di contenuti ad alta risoluzione, è ancora eccellente sia per il gaming che per l’utilizzo social. Il modem 5G integrato offre una connessione Internet veloce e affidabile e vi permetterà di navigare, scaricare e trasmettere contenuti in streaming con una velocità straordinaria.

La configurazione della fotocamera posteriore offre una versatilità straordinaria, con obiettivi che catturano immagini nitide e dettagliate in una varietà di condizioni. Non di meno, dispone del supporto per la registrazione video in 8K: innovativo è dir poco. C’è poi uno schermo da oltre 6,8″ Dynamic AMOLED che offre colori vivaci, contrasti profondi e una risoluzione eccezionale. Il design è all’avanguardia ed è bellissimo anche oggi, nel 2023; non è invecchiato minimamente e in mano sembra un gioiello di altissimo pregio. Nella colorazione Phantom Black poi, è elegantissimo. A soli 702,17€ è il best buy del giorno.

