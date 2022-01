Samsung Galaxy S21 FE: solo online 120 euro di sconto su MediaWorld

MediaWorld ha da poco avviato una promozione davvero incredibile. Prezzo abbattuto di 120 euro per il Samsung Galaxy S21 FE 5G che acquisti a soli 649 euro, invece di 769 euro. Oltre a uno sconto di partenza pari a 20 euro, MediaWorld applica un ulteriore sconto di 70 euro direttamente in carrello. Solo online, grazie al codice coupon “GALAXY30” abbassi il prezzo di altri 30 euro. In pratica, questo smartphone è quasi in regalo!

Samsung Galaxy S21 FE: su MediaWorld lo paghi 120 euro in meno

Samsung Galaxy S21 FE è la soluzione giusta per chi cerca uno smartphone potente e affidabile dalle linee delicate ed eleganti. Ovviamente, al prezzo proposto da MediaWorld è decisamente un affare. Non solo la partenza è già scontata di 20 euro, ma direttamente in carrello oltre a 70 euro puoi ancora ridurre di altri 30 euro il prezzo di acquisto inserendo il coupon “GALAXY30“. Ovviamente la promozione è valida solo online e sarà attiva fino al 26 gennaio 2022.

Questo nuovo modello della serie Galaxy di Samsung è un vero portento. In soli 6,4″ puoi tenerti in contatto con gli amici, esplorare le tue passioni e iniziarne di nuove, non perderti mai nulla della tua vita e di quella dei tuoi amici. Insomma, sarai sempre connesso.

Il suo display super fluido con tecnologia Super Smooth 120Hz garantisce la massima fluidità di scorrimento. E, grazie alla frequenza di aggiornamento ottimizzata, offre feed super reattivi e tempi di risposta impeccabili al tocco, soprattutto in modalità gaming. Inoltre, grazie al vetro Gorilla Glass Victus puoi dire addio alle crepe, lo schermo è infatti molto più resistente così da non distruggersi dopo urti e cadute accidentali.

La tripla fotocamera posteriore regalerà quel tocco professionale ad ogni tua foto, rendendo ogni ricordo indimenticabile. La fotocamera anteriore da 32MP trasformerà i tuoi selfie in vere e proprie opere d'arte da postare sui tuoi social preferiti.

La batteria da 4.500 mAh vanta una durata da record grazie all'efficienza energetica del display unita a quella del processore. Infine, il Samsung Galaxy S21 FE è dotato della tecnologia 5G per garantirti massima velocità ed efficienza anche in navigazione e trasferimento dati.

Finalmente puoi esaudire il tuo sogno! Metti nel carrello questo fantastico Samsung Galaxy S21 FE 5G a soli 649 euro, invece di 769 euro, ma non dimenticarti di inserire il codice sconto “GALAXY30“. Solo online e solo da MediaWorld.