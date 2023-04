Samsung Galaxy S21 FE: mediogamma TOP dal prezzo LOW-COST (-38%)

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media e avete un budget sui 500€, abbiamo la miglior soluzione che ci sia oggi in commercio. Stiamo parlando del Galaxy S21 FE 5G di Samsung, un device che trovate in super sconto al prezzo speciale di 474,99€ al posto di 769,00€, spese di spedizione incluse. Il risparmio, in questo caso, è semplicemente unico. Non capita tutti i giorni di risparmiare oltre il 38% su un device top di gamma. In poche parole, anche se è un flagship killer, lo pagherete quanto un qualsiasi midrange, ma avrete anche numerosi vantaggi al seguito. Fra tutti dobbiamo citare infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è la possibilità di usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non dimentichiamo poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S21 FE: flagship killer dal prezzo contenuto

Inutile girarci intorno: il Galaxy S21 FE 5G di Samsung è un’ammiraglia dalle prestazioni top ma dal costo contenuto (grazie agli sconti di Amazon). Presenta l’ottimo processore Snapdragon 888 di Qualcomm con modem 5G incluso, dispone di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage interno per l’archiviazione di file, foto, video e canzoni e per l’installazione di app dal Play Store di Google.

Il display è un pannello Dynamic AMOLED ben risoluto e ricco di tecnologia che si vede bene in ogni condizione di luce. Dulcis in fundo, troverete anche un comparto fotografico degno di nota, con lenti da 12 Megapixel ciascuna che consentono di girare video in 4K senza il minimo problema. A soli 474,99€ al posto di 769,00€ è il telefono perfetto da acquistare oggi su Amazon.

