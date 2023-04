Samsung Galaxy S21 FE è il Best Buy del giorno: sconto FOLLE del 38%

Il meraviglioso Samsung Galaxy S21 FE oggi lo pagate solo 475,02€ al posto di 769,00€ grazie agli sconti folli di Amazon. Capite ben che si tratta di un risparmio semplicemente eccezionale per uno dei device più apprezzati dell’ultimo periodo. Si risparmia il 38% sul valore di listino e ci son tanti vantaggi al seguito.

Dovete sapere che, al momento del lancio, questo smartphone è passato quasi in sordina, non tanto perché non fosse abbastanza valido, quanto piuttosto per il fatto che è stato lanciato un mese prima della presentazione dei Galaxy S22 che hanno cannibalizzato il mercato, anche quello interno in casa Samsung.

Adesso, con lo street Price di Amazon, diventa un Best Buy su tutta la linea; noi vi invitiamo a comprarlo immediatamente prima che terminino le scorte disponibili. Potrebbe andare a ruba.

Samsung Galaxy S21 FE: l’intramontabile, oggi al miglior prezzo

Questo smartphone è davvero incredibile; costa veramente poco per quello che offre, ma dispone di features avanzatissime. Lo trovate su Amazon a 475,02€ con spese di spedizione. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente e si può dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis. Inutile dirvi che i vantaggi quindi, sono davvero numerosi, vero? Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Questo smartphone dispone di un processore Snapdragon 888 che fa girare fluidi tutti i software, ha il modem 5G e uno schermo generoso Dynamic AMOLED da 6,4 pollici FHD+ da 120 Hz. Insomma è un device premium in tutto e per tutto e anche il comparto fotografico è degno di nota. Noi vi consigliamo di approfittarne prima che terminino le scorte disponibili su Amazon, ma fate presto. Potrebbe andare a ruba, o peggio, potrebbe finire l’offerta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.