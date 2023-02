Samsung Galaxy S21 FE: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Il midrange premium Samsung Galaxy S21 FE è un vero e proprio flagship killer sotto mentite spoglie. È uscito a gennaio dello scorso anno ma ancora oggi è valido e interessante. Parliamo di un prodotto unico nel suo genere, dotato di processore premium di Qualcomm (lo Snapdragon 888), design all’ultima moda, pannello risoluto da 6,4″ Dynamic AMOLED e molto altro ancora. Questo gioiello è un vero portento che trovate su Amazon a soli 475,99€ al posto di 769,00€. Lo sconto è davvero altissimo (il 35% sul prezzo di listino), pertanto vi invitiamo ad approfittarne immediatamente prima di perdere quest’occasione.

Samsung Galaxy S21 FE: Best Buy con il 35% di sconto

Come detto, il risparmio in questo caso, sarà elevatissimo: grazie ad Amazon potrete risparmiare circa 293€, mica poco. Il telefono viene venduto e spedito da un rivenditore terzo ma visto che poggia sul circuito dell’e-commerce americano, godrà di tutti i vantaggi che siamo soliti citare. Segnaliamo infatti la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito, e poi ci saranno due anni di garanzia, anche se si dovrà sempre far riferimento allo store dal quale comprerete il prodotto.

Galaxy S21 FE è un Best Buy a soli 475,99€; capite bene che è un flagship killer che costa quanto un mediogamma ma offre funzionalità e caratteristiche premium. Il pannello è un display risoluto e nitido Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate da 120 Hz e risoluzione FullHD+.

È un cameraphone incredibile, dotato di tre sensori fotografici da 12 Mpx che girano video in 4K, realizzano scatti ultra nitidi anche al buio e non solo. Il telefono è costruito in maniera impeccabile, ha un software eccellente, è aggiornatissimo e troviamo perfino il modem 5G per la connettività next-gen. Dulcis in fundo, abbiamo 128 GB di memoria interna non espandibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.