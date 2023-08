Samsung Galaxy S21 FE 5G: sconto INCREDIBILE del 43% su Amazon, corri a prenderlo

Se stai cercando un nuovo smartphone potente ma economico, con sistema operativo Android e, magari di casa Samsung, abbiamo la soluzione perfetta per te. Il Galaxy S21 FE 5G si distingue come una proposta intrigante per chi cerca prestazioni di alto livello ad un prezzo accessibile. Con un’offerta speciale su Amazon a soli 437,90€ invece di 769,00€, spese di spedizione incluse, questo dispositivo è in grado di regalare un’esperienza premium senza dover per forza svuotare il portafoglio. Inoltre, con Amazon potrai anche dilazionare l’importo complessivo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: le sue caratteristiche

Il Samsung Galaxy S21 FE eredita il design raffinato della serie S21, con una scocca posteriore in plastica lucida e una gamma di colori accattivanti tra cui scegliere. La costruzione compatta lo rende comodo da tenere in mano.

Lo schermo è uno dei punti di forza del device; con un pannello Super AMOLED da 6,4 pollici e una risoluzione Full HD+, offre colori vivaci, contrasti profondi e angoli di visione ampi. Questo display è ideale per la visualizzazione di contenuti multimediali, la navigazione web e molto altro ancora. È alimentato da un processore octa-core, lo Snapdragon 888 di Qualcomm, coadiuvato da un modem 5G e supportato da una quantità adeguata di RAM. Questa combinazione offre prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane, dall’uso di app di produttività alla navigazione su Internet e ai giochi leggeri.

Il reparto fotografico del Galaxy S21 FE 5G è composto da ben tre sensori all’avanguardia; nello specifico, troviamo una lente principale da 12 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP. Questa versatilità consente di catturare una varietà di scatti, dalla fotografia paesaggistica ai ritratti dettagliati. Inoltre, la fotocamera frontale da 32 MP offre selfie di alta qualità.

Supporta la connettività 5G, consentendo di sfruttare le reti mobili più veloci quando disponibili. La batteria da 4.500 mAh infine, permette di avere un’autonomia eccellente con una singola carica. L’offerta speciale su Amazon a soli 437,90€ anziché 769,00€, spese di spedizione incluse, è veramente unica: se sei interessato/a, sbrigati prima che termini la promozione o prima che finiscano le scorte disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.