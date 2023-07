Samsung Galaxy S21 FE 5G: CROLLA il prezzo su Amazon (-46%)

Uno dei device più vantaggiosi da acquistare oggi è sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE 5G. Questo smartphone, facente parte della linea “Fan Edition,” è un prodotto che coniuga prestazioni avanzate, funzionalità innovative, il tutto ad un prezzo accessibile. Pensate che su Amazon si porta a casa con soli 414,00€ al posto di 769,00€, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy S21 FE 5G: tanti motivi per comprarlo

Il Samsung Galaxy S21 FE 5G presenta un design elegante e moderno, con un corpo in policarbonato resistente e un vetro robusto nella parte anteriore. Il display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ offre una resa visiva vivida e dettagliata e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce una scorrevolezza straordinaria nelle animazioni e nel gaming. Sotto la scocca troviamo il potente processore Snapdragon 888, coadiuvato da una generosa quantità di RAM. Grazie al supporto per le reti 5G godrete anche di una navigazione veloce e affidabile, oltre che stabile anche nelle aree più affollate.

La tripla fotocamera posteriore comprende un sensore principale da 12 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x. Questa configurazione dona, anche agli utenti più esigenti e creativi, una versatilità eccezionale, consentendo di catturare foto e video di alta qualità in qualsiasi situazione. Gira video in 4K con stabilizzazione avanzata.

Non manca poi una capiente batteria da 4.500 mAh che permette di utilizzare il dispositivo per moltissime ore con una singola carica. Arriva con Android 11 ma ha ricevuto (e continua a ricevere) importanti update software. A soli 414,00€, spese di spedizione incluse, questo smartphone è un vero gioiello da non lasciarsi sfuggire; se siete interessati però, fate presto per non perdere la promozione dedicata. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto alle spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.