Samsung Galaxy S21 5G è in offerta su Amazon a 879,00€. Risparmi 50,00€ tondi sul prezzo di listino e acquisti uno smartphone top di gamma apprezzato da tutti.

Perché devi acquistare Samsung Galaxy S21 5G

Uno smartphone top di gamma è un lusso da avere nelle mani e con Samsung Galaxy S21 5G non puoi sbagliare la tua scelta. Capace di aver ammaliato esperti e utenti da tutto il mondo, questo dispositivo è un portento e ti offre il massimo in ogni circostanza.

Con il suo display ampio da 6,2 pollici ti godi una visione di immagini e contenuti in risoluzione elevatissima. In più il pannello è un Dyamic Amoled x2 quindi i colori non solo sono realistici ma finanche immersivi.

Con un processore di ultima generazione e 8 GB di RAM fai tutto ciò che più ami senza preoccuparti di applicazioni aperte in background e rallentamenti. In più questa versione ha 256 GB di memoria per il massimo del comfort e della libertà.

Vuoi scattare foto spaziali? Ritieniti libero con la fantastica tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 64 megapixel. Neanche i selfie sono un problema visto che li scatti in 10 megapixel per autoscatti a regola d'arte.

Per ultima non per importanza c'è anche la batteria che con i suoi 4000mAh ti permette di stare fuori tutta una giornata senza doverti portare dietro cavi e cavetti per ricariche d'emergenza.

Acquista subito il tuo Samsung Galaxy S21 5G in colorazione Phantom Gray su Amazon a soli 879,00€. Le spedizioni sono operate in 24 ore se sei membro Prime, se invece sei cliente standard non avere timori: non le paghi optando per le consegne nei punti di ritiro.

Ps: puoi pagare lo smartphone anche a rate grazie al programma di Confidis.

