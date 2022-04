Samsung Galaxy S21 5G: su eBay a un prezzo speciale (-329 euro)

Se vuoi il meglio che c’è tra gli smartphone Android sul mercato allora devi scegliere Samsung Galaxy S21 5G. Mettilo nel carrello a soli 549,99 euro, invece di 879 euro. eBay te lo sta regalando con uno sconto di 329 euro! Pazzesco vero? Eppure non è un sogno.

Aggiudicati questo gioiellino della tecnologia prima che sia troppo tardi. A questo prezzo potrebbe finire presto in sold out. Si tratta di un vero e proprio top di gamma con prestazioni che ti lasceranno a bocca aperta.

Questo Samsung Galaxy S21 5G ti offre un display da 6,2″, una RAM da 8GB e una memoria interna espandibile da 128GB. Insomma, hai tutto il necessario per poter goderti il tuo nuovo smartphone come un vero e proprio compagno di viaggio inseparabile.

Non perdere altro tempo, vai su eBay e approfitta di questa incredibile offerta. Inoltre, in questi giorni, pagando con una carta Visa avrai diritto a un ulteriore sconto di 10 euro. Il risparmio è assicurato e le promozioni, con il colosso dello shopping online, non finiscono mai.

Samsung Galaxy S21 5G: un bolide super scontato

L’insuperabile Samsung Galaxy S21 5G è straordinario. Con soli 549,99 euro, invece di 879 euro, eBay ti regala un vero e proprio smartphone Android eterno e invincibile, oltre alla spedizione che è completamente gratuita.

Grazie alla risoluzione 8K di livello cinematografico, otterrai foto davvero indimenticabili e perfette direttamente dai tuoi video. La sua fotocamera da 64MP garantisce scatti da vero professionista. Potrai goderti le tue foto dal suo ampio display INFINITY-O con 120Hz di refresh rate e la tecnologia DYNAMIC AMOLED 2X.

Il Samsung Galaxy S21 5G è resistente all’acqua con certificazione IP68 rated protection. Il suo design elegante e robusto non teme nemmeno gli urti accidentali e il vetro dello schermo è tra i più resistenti della categoria.

Non perdere questa occasione. Acquista il tuo nuovo Samsung Galaxy S21 5G a soli 549,99 euro, invece di 879 euro. eBay te lo sta proponendo con 329 euro di sconto! Si tratta di un’offerta imperdibile che non sappiamo se e quando si ripeterà.