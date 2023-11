Samsung Galaxy S21 5G: BEST BUY a meno di 520€ su Amazon

Il Samsung Galaxy S21 5G è un telefono top di gamma eccezionale che, dopo due anni, continua a stupire gli utenti; è ancora validissimo nonostante il tempo trascorso, ed ha features all’avanguardia. Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 519,79€, spese di spedizione incluse ma affrettatevi: ci sono pochissime scorte disponibili e la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Costa quanto un midrange ma vale molto di più, anche perché ha un chip interno eccellente e un comparto fotografico di fascia altissima. Non lasciatevelo sfuggire.

Con la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore avrete il device a casa vostra senza il minimo problema e in più sappiate che potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non di meno ci sono due anni di garanzia, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono e potrete effettuare il reso gratis entro il 31 gennaio 2024.

Samsung Galaxy S21 5G: il top entry level del momento

Partiamo dalla disamina estetica del prodotto: il Galaxy S21 5G vanta un design elegante e moderno, con un display Dynamic AMOLED da 6,2 pollici con colori vividi e una nitidezza sorprendente. Il rapporto schermo-corpo è elevatissimo e assicura un’esperienza visiva pazzesca e con la risoluzione FullHD+ tutto sarà super definito e cristallino.

Sotto la scocca del device si trova un processore Exynos 2100 con GPU di AMD, modem 5G, il tutto coadiuvato da 8 GB di RAM, e questo permette di avere un’esperienza di utilizzo sempre fluida e reattiva, sia nel multitasking, che nei giochi più impegnativi o nelle app di editing fotografico. Lo storage è da ben 128 GB, non espandibile mediante microSD.

La fotocamera è una delle sue caratteristiche più interessanti: il modulo posteriore include una main camera da 12 MP, un ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP. Ottimi gli scatti e i video in ogni condizione di luce, anche al buio. La batteria infine, assicura un giorno intero di autonomia. È da 4000 mAh e si ricarica con la 25W. A soli 519,79€ questo Samsung Galaxy S21 5G è il top da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.