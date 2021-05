Sei in cerca di un affare? Samsung Galaxy S20 Ultra è in offerta su Amazon a soli 780€. Il ribasso del 43% corrisponde a uno sconto effettivo di 599,00€ che rende l’acquisto imperdibile.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Samsung Galaxy S20 Ultra: una bomba di smartphone

Il design lineare ma ricercato rende Samsung Galaxy S20 Ultra uno smartphone degno di essere top di Gamma. In questa sua colorazione Black acquista un tocco di eleganza in più che non lo fa passare inosservato.

Il suo display Infinity O da 6.9 pollici Dynamic AMOLED 2x assicura una visione di qualità elevata e senza limiti. Le cornici sottili rendono ancora più ampia l’esperienza visiva.

Il processore montato, in questo caso, è un Exynos 990 che viene abbinato a ben 12 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni fulminee e dinamiche. La memoria, inoltre, può essere espansa mediante MicroSD.

Degno di nota è il comparto fotografico che vanta una quad camera con lente principale da 108 megapixel adornata da uno Space Zoom 100x. Le altre tre lenti hanno una risoluzione di 48 e 12 megapixel e 123° per scattare in modalità teleobiettivo, ultra grandangolare e di profondità.

Ammontano a 40, invece i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie. Questo smartphone, inoltre, può registrare video in 8K.

La batteria è un’altra caratteristica da non sottovalutare dato che ha un valore di 5000mAh sufficienti ad affrontare fino a due giorni di utilizzo. La ricarica avviene in modo Ultra Rapido da 45 W.

Tra le altre features, il device è Dual SIM e supporta la connettività 5G per navigare al massimo della velocità.

Samsung Galaxy S20 Ultra è disponibile su Amazon a soli 780,00€ nella colorazione Black. Acquistalo oggi e ricevilo in meno di una settimana a casa tua. Le spedizioni sono gratuite sia per i membri Prime che no. Lo smartphone, inoltre, può essere acquistato anche a rate grazie al programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone