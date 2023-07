Samsung Galaxy S20 FE: sconto FOLLE del 43% su Amazon, correte

Se state cercando un smartphone potente e versatile senza spendere una fortuna, il Samsung Galaxy S20 FE è il telefono che dovreste acquistare oggi. Lo trovate su Amazon ad un prezzo strepitoso: solo 369,00€ al posto di 650,00€, spese di spedizione incluse. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito in caso di eventuali problematiche hardware; non di meno, potrete godere della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Cosa aspettate dunque?

Samsung Galaxy S20 FE: ecco perché dovreste acquistarlo oggi

Non lasciatevi ingannare dal prezzo contenuto: il Galaxy S20 FE è un flagship killer in tutto e per tutto. È dotato di un potente processore Exynos 990 e di una generosa RAM da 6 GB, questo telefono gestisce senza sforzo applicazioni, giochi e multitasking. La fluidità dell’interfaccia e i tempi di risposta rapidi garantiranno un’esperienza utente senza lag o problematiche varie. Inoltre ci sarà tanto spazio a bordo: con 128 GB potrete installare tutte le app che desiderate e archiviare migliaia di foto, video e canzoni.

Il comparto fotografico del Galaxy S20 FE è sorprendente, con una tripla lente da 12 MP + 12 MP + 8 MP. Il device scatta foto nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce e cattura incredibili scatti creativi. La frontale da 32 MP vi consentirà di effettuare videochiamate nitide e fluide.

Il display Super AMOLED da 6,5 pollici del Galaxy S20 FE offre colori vividi e contrasto elevato. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz renderà lo scrolling delle pagine e la navigazione nell’interfaccia eccezionalmente fluidi.

La scocca è in plastica resistente e il vetro Corning Gorilla Glass 3 assicura un’altissima protezione del display. Dulcis in fundo, acquistando un dispositivo Samsung, potrete beneficiare di regolari aggiornamenti software e di sicurezza, i quali vi assicureranno sempre prestazioni ottimali e l’accesso alle ultime features della skin One UI. Per soli 369,00€ su Amazon questo Samsung Galaxy S20 FE è un super best buy; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.