Samsung Galaxy S20 FE: sconto FOLLE del 41% su Amazon, corri a prenderlo

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone che, nonostante sia stato lanciato nel 2020, ancora oggi è una validissima soluzione, soprattutto per il prezzo a cui viene venduto; sarà vostro con 382,80€, spese di spedizione incluse. Il Samsung Galaxy S20 FE offre ancora specifiche e funzionalità di fascia alta che lo rendono un dispositivo degno di considerazione. Su Amazon costa pochissimo e il prezzo può anche essere dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy S20 FE: perché acquistarlo?

Sono tanti i motivi per cui conviene acquistare questo fantastico smartphone di Samsung oggi nel 2023; vediamoli insieme. Partiamo la disamina con le prestazioni del device. Il Galaxy S20 FE è alimentato dal processore Snapdragon 865 (o Exynos 990 in alcune regioni) e viene fornito con 6 GB o 8 GB di RAM. Questa combinazione garantisce prestazioni veloci e fluide, ideali per multitasking, giochi e applicazioni intensive. È altresì dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,5 pollici con una risoluzione nitida e colori vivaci. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz offre uno scorrimento fluido e una reattività incredibile. Vanta un sistema di fotocamera di alta qualità con una tripla fotocamera posteriore da 12 MP, 12 MP e 8 MP, insieme a una selfiecam da 32 MP. La batteria è generosa: troviamo una cella energetica da 4.500 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso.

In definitiva, il telefono di Samsung dispone di specifiche di alto livello a un prezzo relativamente più accessibile rispetto ad altri smartphone di fascia alta. Costa poco per quel che vale ed è anche in super sconto al prezzo speciale di soli 382,80€, spese d spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire; è il super best buy del giorno; la. consegna sarà celere e immediata e si avrà diritto anche a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.