Samsung Galaxy S20 FE è in promozione su Amazon a soli 499,99 euro. Il ribasso del 25% porta a un risparmio effettivo di ben 169,10 euro rispetto al prezzo di listino e rende l'acquisto un vero affare da non lasciarsi scappare.

Samsung Galaxy S20 FE: caratteristiche principali

Samsung Galaxy S20 FE spicca per il suo display Infinity O da 6,5 pollici che consente una visione d'immagini e contenuti di alta qualità. La risoluzione Full HD+ aiuta in tutto ciò, ma sono le cornici quasi invisibili ad amplificare l'esperienza complessiva. Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e di altissimo livello. La memoria, inoltre, è espandibile fino a 1 TB grazie a una MicroSD.

Spicca ovviamente il comparto fotografico costituito da una tripla fotocamera. L'obiettivo primario ha una risoluzione di 12 megapixel, mentre le altre due lenti posseggono una risoluzione di 8 e 12 megapixel. In questo modo è possibile scattare foto in versione ultra grandangolare e teleobiettivo. Da non sottovalutare la fotocamera frontale con cui scattare i selfie che vanta un obiettivo da 32 megapixel.

Anche la batteria si fa notare visto che ha una capacità tipica di 4500mAh con cui arrivare a fine giornata senza problemi. La ricarica rapida da 25 W permette di essere sempre sul pezzo. Inoltre lo smartphone è compatibile con la ricarica wireless a 15 W. Tra le altre features non sono da ignorare il suo essere Hybrid SIM e il supporto al 4G di Qualcomm.

Potete acquistare Samsung Galaxy S20 FE a soli 499,99 euro su Amazon. Ordinatelo oggi e ricevetelo in meno di 48 ore se possedete un abbonamento Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone