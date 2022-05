Samsung Galaxy S20 FE: acquistalo quasi in regalo con il Coupon eDays

La nuova promozione di eBay è un pozzo di affari. Ogni giorno si scoprono nuovi articoli proposti a prezzi davvero vantaggiosi, quasi da non credere. Oggi acquisti il fantastico Samsung Galaxy S20 FE a soli 293,25 euro, invece di 569 euro (prezzo di listino).

Questo smartphone Android è ancora molto attuale e le sue prestazioni sono davvero ottime. E poi, a questo prezzo è davvero regalato. Un’occasione unica da cogliere al volo grazie al Coupon eDays di eBay.

Una volta che hai messo nel carrello il tuo nuovo Samsung Galaxy S20 FE dovrai inserire il codice “MENO15EDAYS” per aggiudicarti un extra sconto del 15%. Questo coupon potrai utilizzarlo su due ordini distinti ognuno dei quali sarà scontato fino a un massimo di 100 euro, per un totale di 200 euro.

In più, grazie alla partnership di eBay con PayPal, avrai anche la possibilità di pagarlo in 3 comode rate a interessi zero. Non dovrai far altro che selezionare come metodo di pagamento PayPal collegato al tuo account e poi scegliere l’opzione finanziamento senza nemmeno dover inoltrare alcuna garanzia, come la busta paga.

Samsung Galaxy S20 FE ti offre tutto a un prezzo da eBay

Con il Coupon eDays di eBay il vantaggio è assicurato. Inserendo il codice speciale “MENO15EDAYS” avrai diritto a uno sconto del 15%, fino a un massimo di 100 euro, sul tuo ordine. Ogni singolo utente potrà utilizzare questa promozione 2 volte, garantendosi quindi un risparmio totale di 200 euro. Applicalo all’acquisto dell’intramontabile Samsung Galaxy S20 FE, tuo a soli 293,25 euro.

Goditi l’Infinity-O Display Full HD+ da 6,5″ che offre immagini spettacolari e ricche di dettagli. Questa tecnologia rende l’esperienza visiva più immersiva che mai. Streaming, giochi e videochiamate saranno davvero speciali.

Inoltre, grazie ai 120Hz di refresh rate potrai sperimentare uno schermo Super AMOLED dai contenuti ancora più reattivi. Vedrai il display muoversi velocemente con meno deformazioni, garantendoti sempre la massima qualità qualsiasi cosa tu stia facendo.

La tripla fotocamera posteriore assicura scatti da vero professionista, garantendo la stessa qualità in qualsiasi condizione di luce, anche al buio. Inoltre, la fotocamera frontale da 32MP garantisce selfie sempre perfetti che arricchiranno i tuoi contenuti social.

Sfrutta il Coupon eDays e fiondati su eBay per mettere nel carrello il Samsung Galaxy S20 FE a soli 293,25 euro, invece di 569 euro (prezzo di listino). Grazie al codice “MENO15EDAYS” da inserire prima del check out otterrai questo prezzo speciale.

